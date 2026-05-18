Joven entra a nadar a presa y muere ahogado; estaba a días de graduarse

El joven que murió luego de ingresar a nadar en la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, en Nuevo León, ya fue identificado por las autoridades.

Se trata de Juan José Cepeda Marín, de 18 años de edad y con domicilio en el ejido La Papa.

De acuerdo con los primeros informes, Juan José estaba a días de graduarse de la preparatoria, hecho que ha causado consternación en su comunidad escolar.

El incidente ocurrió la tarde del sábado sobre el camino al ejido, en la carretera Linares–Cerro Prieto.

Según familiares, la víctima se encontraba en la zona cuando, de un momento a otro, ingresó a la presa y ya no logró salir. Sus acompañantes, al ver que algo ocurría, decidieron reportarlo a Protección Civil de Linares.

Al sitio acudieron elementos de rescate, quienes tras varias horas de labores localizaron al joven un día después, el domingo 17 de mayo, pero ya sin vida.

Tras lo anterior, la zona permaneció acordonada por varias horas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

En redes sociales, sus conocidos, amigos y familiares le dedicaron mensajes emotivos: "DEP Juanjo los que te conocimos desde que eras un niño sabemos que fuiste una gran persona vecinos de toda la vida Dios le de consuelo a tu mami, no hay palabras que puedan sanar y darle paz a su corazón vecina".

Qué triste, compañero de mi hijo de prepa. Mi más sinceras condolencias para sus padres Dios de consuelo a tu familia", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

La presa Cerro Prieto suele recibir una gran cantidad de visitantes durante los fines de semana y temporadas de altas temperaturas, principalmente personas que acuden para convivir o ingresar al agua pese a los riesgos que representan algunas zonas profundas.

Autoridades de Protección Civil han reiterado en distintas ocasiones el llamado a evitar introducirse en presas, ríos y cuerpos de agua donde no exista vigilancia permanente o condiciones seguras para nadar.

Además, exhortaron a la población a no ingresar al agua bajo efectos del alcohol, en zonas desconocidas o alejadas de la orilla, debido a que este tipo de incidentes suelen incrementarse durante la temporada de calor en distintos puntos de Nuevo León.

Entró a nadar a la presa y desapareció

Un joven de 18 años perdió la vida tras ahogarse luego de ingresar a nadar a la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad en la zona.

Los hechos sucedieron la tarde de este sábado sobre el camino al ejido, en las inmediaciones de la carretera Linares-Cerro Prieto, donde familiares del joven solicitaron apoyo luego de perderlo de vista mientras se encontraba dentro del agua.

De acuerdo con la información proporcionada por elementos de Protección Civil del Estado, el joven ingresó a nadar a la presa y avanzó varios metros hacia el interior; sin embargo, momentos después ya no logró salir a la superficie.

Familiares relataron que el joven ingresó varios metros al interior de la presa, aproximadamente unos 18 metros desde la orilla, pero momentos después dejaron de verlo, por lo que comenzaron a pedir apoyo a personas que se encontraban en el lugar y posteriormente solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil del estado acudieron al sitio junto con rescatistas y corporaciones municipales para iniciar las labores de búsqueda dentro de la presa.

jcp