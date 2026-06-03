Persecución de tráiler robado en la México-Pachuca deja autos dañados y dos personas detenidas

Una intensa movilización policial se registró sobre la autopista México-Pachuca luego de que autoridades detectaran un tráiler tipo cisterna con reporte de robo, cuya persecución concluyó en la comunidad de Tepojaco, perteneciente al municipio de Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo con información policial, los ocupantes de la unidad intentaron evadir a las corporaciones de seguridad, lo que derivó en una persecución de varios kilómetros.

Durante su huida, los presuntos responsables impactaron diversos autos que transitaban por la vialidad, ocasionando daños materiales.

En el desarrollo del operativo también se vio involucrada una patrulla de la Policía Estatal, la cual colisionó con una camioneta particular mientras participaba en las acciones para interceptar la unidad robada.

Tras el despliegue de seguridad, las autoridades lograron asegurar el tráiler y detener a dos personas presuntamente relacionadas con el robo de la unidad.

Asimismo, se reportó que una persona resultó lesionada como consecuencia de los hechos, por lo que recibió atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación legal de los detenidos.