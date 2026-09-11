Denunció agresión sexual a su hija en secundaria; Fiscalía de Veracruz la procesa por "omisión"

Macaria Cruz López abordó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para pedir su apoyo para que se hiciera justicia por la agresión sexual de su hija de 12 años en una secundaria de Minatitlán.

Esto ocurrió en octubre... 11 meses después, de ser una madre denunciante ahora es una madre denunciada.

“La jueza Sonia Lima Santos ordenó a la fiscal que supuestamente vela por mi hija, le ordena que le abra una carpeta de investigación por omisión de cuidado por maltrato infantil hacia mi persona porque yo no cuidé a mi hija, yo la maltraté en el pasado mi hija; no tuvo la confianza en contarme lo sucedido, yo pude haber evitado que la violentaran dentro de la escuela y que no hubiera sucedido. Para mí esto es una persecución, una venganza por alzar la voz”, declaró Macaria Cruz, madre de familia.

El calvario para Macaria y su familia inició hace 4 años. Al señalado como responsable de la agresión a la hija de Macaria, al ser también un menor de edad, solo lo cambiaron de escuela y se le brindó atención psicológica…

Ella denunció a tres maestros y al director del plantel por omisión de cuidado, pero en la última audiencia, a casi tres años se les dictó vinculación a proceso. Sin embargo, todos siguen laborando.

“Yo voy a dejar en claro que esto no me va a tumbar, sigo más fuerte que nunca y no quitaré el dedo del renglón aunque me busquen delitos y me busquen lo que me tengan que buscar, que rasque la licenciada Fonseca, que busque lo que tenga que buscar y si desde una prisión yo tengo que alzar el dedo para señalarlos que hubo una omisión de cuidado por parte de los docentes, lo voy a seguir haciendo”, enfatizó Macaria Cruz.

Macaria no solo ha abordado a la gobernadora dos veces, también ha buscado a funcionarios federales, pero de nadie ha recibido apoyo, realizando manifestaciones en la SEV en Xalapa y en la SEP en la Ciudad de México.

Además de la denuncia, Macaria ha recibido amenazas. Ella solo pide que los maestros responsables sean retirados de sus funciones y la reparación del daño por su hija, quien ha padecido 3 episodios que han puesto en riesgo su vida.

“Entonces van abrir todas las personas que fueron abusadas, esto va para las mamitas y los papitos de sus hijos, si van abrirles carpetas a ellos también, porque yo no entiendo, están victimizando, revictimizando y ultra revictimizando todo este asunto”, concluyó el abogado de la familia.