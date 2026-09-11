Hombre que pastoreaba sus ovejas cae a canal de aguas negras; muere frente a su hijo

Un hombre perdió la vida luego de caer a un canal de aguas negras mientras realizaba labores de pastoreo de ganado, en las inmediaciones del Puente de las Brujas, en el municipio de Tetepango, Hidalgo.

Los primeros reportes señalan que el hombre se encontraba acompañado por su hijo, un menor de aproximadamente 10 años, cuando ocurrió el accidente, tras caer al cauce, fue arrastrado por la corriente.

Personas que se encontraban en la zona acudieron para intentar auxiliarlo y localizarlo; sin embargo, las condiciones del canal dificultaron las labores de rescate.

Foto: Especial

Posteriormente, el cuerpo fue localizado metros adelante del punto donde ocurrió la caída. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para realizar las maniobras correspondientes.

El área fue atendida por las autoridades, quienes llevaron a cabo las diligencias establecidas para estos casos y dieron parte a las instancias correspondientes.

El incidente ocurrió mientras el hombre realizaba actividades relacionadas con el cuidado de su ganado. Autoridades han recomendado a la población mantener distancia de los canales y evitar ingresar a estos cuerpos de agua ante el riesgo que representan las corrientes.