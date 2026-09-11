Denuncian por fraude a mujer que fingió su muerte para no pagar tandas en Nuevo León

Por el delito de fraude ya fue presentada una denuncia en contra de Vanelly Zavala Hernández, la mujer de Juárez, Nuevo León, que organiza tandas y que habría fingido su muerte para no pagar a sus clientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó una denuncia por un monto de 14 mil pesos; sin embargo, podrían sumarse otras más.

El caso de Vanelly Zavala Hernández se viralizó en redes sociales luego de que se le acusó de evadir el pago de los números de la tanda fingiendo su muerte.

En Facebook comenzó a circular una esquela en donde se daba a conocer el deceso de la mujer y el sitio donde iba a ser velada.

Ante los hechos, la propia Funeraria La Fe aclaró que la mujer no estaba siendo velada en sus instalaciones y que no tenían contacto con nadie de su familia.

Por su parte, Vanelly reapareció en redes sociales y aseguró que las esquelas fueron publicadas por algunas de sus clientas.

Además, estableció que ya está pagando algunas tandas atrasadas y contactando a otros clientes.