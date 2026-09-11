Pemex despresuriza ducto y contiene fuga registrada a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen

Petróleos Mexicanos (Pemex) activó sus protocolos de atención inmediata tras el reporte de una fuga detectada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, por el Observatorio Permanente del Golfo de México. La empresa pública identificó el conducto dañado y procedió a su despresurización para contener la emanación de hidrocarburo. En el punto del incidente continúan los trabajos de recuperación en la superficie marítima, a la par de las labores de inspección y reparación de la infraestructura afectada.

El organismo informó que hasta el momento no se registran afectaciones a la integridad del personal ni a las zonas de playa. Asimismo, la empresa petrolera dio a conocer que sostiene acciones operativas y de seguimiento en coordinación permanente con las autoridades del sector energético y ambiental, entre las que destacan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

En su mensaje, la petrolera detalló el estatus del operativo y la colaboración interinstitucional desplegada en la zona marina: “Pemex mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para el seguimiento y atención del evento, y continuarán hasta la conclusión de los trabajos”.

Las maniobras técnicas de contención, limpieza y rehabilitación del ducto continuarán activas hasta que se declare la resolución completa de la eventualidad en las aguas del Golfo de México.