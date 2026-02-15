Realizan recorridos de prueba en Tren Interoceánico a casi dos meses del descarrilamiento

Personal operativo de la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) de Tonalá, Chiapas, realizó recorridos de prueba del Tren Interoceánico en la ruta Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, corrida suspendida luego del descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025, donde fallecieron 14 personas.

De acuerdo con versiones de los mismos operadores –conductores y garroteros—la reanudación de operaciones tiene como propósito monitorear el estado de los trenes y las vías, para retomar actividades del transporte de carga y pasajeros, “a la brevedad”.

Los trabajos de prueba iniciaron durante la semana pasada, pero la delegación sindical 13 del STFRM, de Matías Romero, Oaxaca, se mantuvo al margen porque “consideran la ruta insegura, además de que ninguna compañía ha realizado la verificación de la vía”.

Asimismo, continúan los trabajos de la construcción de centro de mando de control de trenes en Matías Romero; el balastro para la obra es transportado por la línea K, que conecta el sur de Veracruz hacía Tonalá, Chiapas, vía Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec; que también forma parte del corredor interoceánico.

Vía del tren Foto: Patricia Briseño

Como se recordarán el accidente ferroviario ocurrió sobre la Línea Z en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el que viajaban 250 personas.

La máquina descarriló entre las poblaciones Chívela y Nizanda del municipio de Asunción Ixtaltepec, con un saldo preliminar de 14 muertos y decenas de lesionados.