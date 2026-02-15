Karime Macías no será extraditada a México; Reino Unido le concede asilo político

Karime Macías Tubilla le ganó la batalla legal a México y no será extraditada, gracias a que el Reino Unido le concedió el asilo político desde el año pasado, según trascendió este domingo en medios británicos.

Mientras Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, enfrenta una nueva acusación por peculado, su exesposa, señalada por fraude y desvío de recursos públicos a empresas fantasma, libró la sentencia de extradición que pesaba sobre ella desde febrero de 2022.

Luego de que se conocieran las acusaciones en su contra, Javier Duarte escapó hacia Guatemala donde fue detenido en abril de 2017. Karime Macias, con sus hijos, se trasladó a Londres ese mismo año, pero en 2018 se le giró una orden de aprehensión y un año después fue detenida en la capital británica, con fines de extradición.

El proceso lo continuó en libertad tras pagar una fianza superior a las 150 mil libras esterlinas, hasta que luego de distintas audiencias e intercambio de información por ambos países, en febrero de 2022, un juez del Reino Unido autorizó la entrega de la mexicana a las autoridades judiciales de nuestro país; sin embargo, como aún estaba pendiente la solicitud de asilo político, ésta debía resolverse de manera prioritaria.

La extitular del DIF en Veracruz se divorció en 2019 de Javier Duarte y consiguió una pensión cercana a los 200 mil pesos mensuales para la manutención de los tres hijos en común: Javier, Carolina y Emilio Duarte Macias quienes radican y estudian en Londres.

Luego de la resolución del juez de Distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Paul Goldspring, de conceder la extradición de Macias Cubilla, la cancillería resaltó la gran colaboración entre las autoridades británicas y mexicanas.

Las fallas en la integración del documento de solicitud de extradición tanto de la Fiscalía de Veracruz, de la General de la República, como de la propia SRE, así como los delitos por los que se le acusaba, que habrían pre escrito, impidió que avanzara el proceso de extradición y al mismo tiempo, la defensa de Karime Macias logró acreditar que estaba siendo perseguida políticamente por las acusaciones que enfrentó su exmarido y que a la postre lo mantiene en la cárcel, para lograr la protección diplomática del Estado británico.

Dictan prisión preventiva contra Javier Duarte por peculado

Por Raúl Flores

Un juez de control del Reclusorio Norte impuso la medida de prisión preventiva contra Javier Duarte, tras ser señalado por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad durante su administración en Veracruz.

La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Federal ubicado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República presentó una nueva imputación en su contra por el delito de peculado.

De acuerdo con la acusación, el monto habría sido sustraído de recursos federales etiquetados para apoyo social.

El juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó dictar prisión preventiva mientras avanza el proceso y fijó el próximo 17 de febrero como fecha para definir si el exmandatario es vinculado a proceso.

La Fiscalía sustentó la imputación con 38 datos de prueba, según se expuso durante la diligencia.

Durante la audiencia, Duarte solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será en esa fecha cuando se resuelva su situación jurídica.

La nueva medida judicial podría incidir en el tiempo que el exgobernador permanece en prisión. En abril de 2026 cumpliría nueve años privado de la libertad por procesos previos.

El caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos públicos durante su gestión, particularmente aquellos dirigidos a sectores vulnerables.

La resolución del próximo 17 de febrero será clave para determinar si el proceso penal avanza hacia la etapa formal.

jcp