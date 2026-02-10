Información del Tren Interoceánico no puede ser compartida: Semar

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la información relacionada con el Tren Interoceánico no puede ser compartida debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación sobre el tema.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que hay una carpeta de investigación abierta y que la información sobre el Tren Interoceánico será pública cuando esta concluya.

Morales Ángeles detalló que “en el tema del Interoceánico ha habido varias solicitudes de información para saber, incluso las grabaciones que se tuvieron durante los recorridos de los trenes. Esa información no se está negando de facto, simplemente porque está en una carpeta de investigación, la Ley no nos permite proporcionarlas. En cuanto termine la investigación, esa información va a ser pública, porque no tenemos, no nos afecta en que se conozca, simplemente: por ley no la podemos dar porque está en una carpeta de investigación”

El funcionario federal sostuvo que el hecho de que los conductores del Tren Interoceánico no tenían licencias vigentes para operar es un tema administrativo y no es la causa del siniestro.

Si, aparentemente, o todo indica que algunas licencias estaban vencidas, como en los carros, como en cualquier otro tipo de licencias, la licencia es responsabilidad del usuario", argumentó.

Defensa y Marina revisan agenda con Comando Norte de EU

En días pasados se dio a conocer que representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México y el Comando Norte de Estados Unidos sostuvieron una reunión para revisar temas de la agenda bilateral y las actividades programadas para 2026, entre ellas la seguridad de la Copa Mundial 2026.

La Defensa informó que la Conferencia para Oficiales de Análisis Estratégico de Alta Jerarquía se llevó a cabo el mes pasado en la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en la colonia Irrigación, en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, los mandos militares de las tres instancias revisaron los avances alcanzados en la Junta de Coordinación bilateral, realizada del 15 al 19 de diciembre de 2025 en instalaciones de la Defensa, así como las actividades conjuntas previstas para el presente año.

De acuerdo con la información oficial, uno de los ejes centrales de la reunión fue la evaluación de mecanismos de cooperación e intercambio de información, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de ambas naciones.

La Defensa detalló que también se trabajó en la consolidación de esquemas de seguridad para el Mundial de 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, cuya inauguración está programada para junio de este año.

En un comunicado, la dependencia señaló que "la participación de ambos países en este tipo de encuentros permite mejorar los procedimientos de cooperación y contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos. Estas acciones se desarrollan bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y territorios soberanos”.

