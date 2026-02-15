México se mantiene como el segundo país con menor tasa de desempleo entre la OCDE

Con una tasa del 2.7 por ciento, México se mantiene como el segundo país con menor tasa de desempleo entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La tasa de desempleo de diciembre de 2025 se mantuvo sin cambios o en términos generales (dentro de 0,1 puntos porcentuales) en comparación con diciembre de 2024 en Australia, Canadá, Chile (noviembre de 2024 - noviembre de 2025), Hungría, Japón, Letonia, México y Noruega, así como en la zona de la OCDE, la Unión Europea y la zona euro”, de acuerdo con el último informe de la OCDE publicado esta semana.

México tuvo una tasa de desempleo de 2.7 por ciento (considerando el empleo formal e informal), sólo superado por Japón que registró una tasa de 2.6 por ciento.

Con datos correspondientes al cierre de diciembre de 2025 y enero de 2026, México se ubicó por encima de Corea del Sur y de República Checa que registraron una tasa de desempleo del 2.8 por ciento, respectivamente; y de Polonia que tuvo una tasa de 2.9.

Además, México superó en niveles de ocupación a potencias económicas y países de la OCDE como Alemania que registró una tasa de 3.8%; Países Bajos con 4.0%; y Estados Unidos con 4.6%, naciones que enfrentan mayores retos para integrar a su población al mercado de trabajo.

El informe publicado en febrero de 2026 destaca que, en el caso de México, la cifra se mantiene notablemente estable, contribuyendo al promedio general de la OCDE que es del 5.0 por ciento.

Aunado a que el país destacó en el top 3 de la OCDE con menor desempleo en jóvenes, sumado a una incorporación histórica de mujeres al sector formal.

JCS