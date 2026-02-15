Aplican 226 cirugías oftálmicas en Michoacán

Este fin de semana se realizaron 226 procedimientos quirúrgicos en la Clínica Hospital de “Uruapan del Progreso” de Michoacán, en las que se beneficiaron a derechohabientes con la colocación de lentes intraoculares para solucionar problemas de cataratas, informó el titular del ISSSTE, Martí Batres.

La primera jornada quirúrgica oftálmica del año benefició a derechohabientes de los municipios de Uruapan, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas; a quienes se les programaron las cirugías entre el 9 y 12 de febrero.

Durante el primer día de la jornada se benefició a 53 derechohabientes; el segundo a 63; mientras que el tercero, a 75, y en el último día se registraron 35 casos atendidos. Además, a todas las y los pacientes se les colocaron lentes intraoculares, dispositivos artificiales, generalmente de acrílico o silicona, que reemplazan el cristalino opaco (catarata)”, explicó el ISSSTE mediante un comunicado.

La jornada forma parte de la estrategia que impulsa el ISSSTE para atender las necesidades de los derechohabientes y brindar una atención médica de calidad.

