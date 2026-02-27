Realizan procesión por la paz en Michoacán tras violencia por muerte de 'El Mencho'

En un acto de fe y unidad comunitaria, habitantes de la localidad de Aguililla, Michoacán, salieron a las calles para participar en una procesión por la paz, buscando un cese a la violencia que azotó la región durante dos días consecutivos tras la detención y posterior muerte del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

La jornada de clamor por la tranquilidad culminó con una misa celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La homilía fue oficiada por el Obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, quien ofreció palabras de aliento a la comunidad afectada.

La procesión contó con grupos de ciudadanos que se unieron con música religiosa para orar por el restablecimiento de la calma en la región.

La manifestación pacífica refleja el sentir de la población ante los hechos violentos que paralizaron la zona.

Aguililla, marcada por violencia del CJNG

Este llamado a la paz se da luego de que Aguililla registrara bloqueos y la quema de cerca de 50 vehículos particulares y oficiales tras el operativo federal en Jalisco, que derivó en la muerte de ‘El Mencho’.

Michoacán fue uno de los 20 estados del país en los que se registraron más de 250 bloqueos el pasado domingo 22 de febrero, que dejaron además 25 elementos de la Guardia Nacional muertos y más de 30 presuntos criminales fallecidos.

El operativo federal se realizó la mañana del domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde ‘El Mencho’ fue ubicado en una cabaña ubicada en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde habría permanecido tras permanecer ahí con su pareja.

Tras un enfrentamiento, fuerzas federales lograron la detención del capo, pero murió durante el traslado derivado de las heridas sufridas durante la balacera.

La muerte de ‘El Mencho’ desató una violenta reacción del grupo criminal que encabezaba, que paralizó las actividades en Jalisco y estados vecinos.

Sin embargo, tras el paso de los días y gracias a los esfuerzos de las autoridades federales, la normalidad se ha retomado en el país.

RLO