Los programas de Bienestar son la base de los gobiernos de la Cuarta Transformación: Ariadna Montiel

En el corazón del Pacífico mexicano, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la gira de este fin de semana, la secretaria Montiel Reyes señaló que los Programas de Bienestar son las demandas del pueblo que se han recogido del México profundo y que se fortalecen con nuevos programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. A la fecha, 50 mil adultos mayores y personas con discapacidad han recibido su segunda consulta médica domiciliaria gratuita.

“Los Programas de Bienestar son el resultado de recoger en territorio los sentimientos del pueblo, las necesidades del pueblo; se han convertido en la base fundamental de los gobiernos de la cuarta transformación”, abundó. Comentó que hoy los adultos mayores pueden tener una vejez digna; las personas con discapacidad reciben su pensión y los estudiantes tienen un apoyo desde la niñez hasta la juventud.

Ariadna Montiel abundó que, en cumplimiento de la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los Programas de Bienestar continúan y se fortalecen con la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo de las mujeres de 60 a 64 años, con lo que se materializa el “llegamos todas”, y con la Beca Rita Cetina, para apoyar a estudiantes de educación básica.

Asimismo, explicó que el programa Salud Casa por Casa da seguimiento a la salud de los adultos mayores y personas con discapacidad. A la fecha, todos los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar han recibido su consulta, en la que se les realizan pruebas de colesterol, triglicéridos y glucosa. Además, 50 mil personas ya han recibido la segunda consulta.

La secretaria Montiel Reyes añadió que con los Programas de Bienestar se cumple el sueño de que, por el bien de todos, primero los pobres. Por ello, en un hecho inédito, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó que en 2026 se destine un billón de pesos a los Programas de Bienestar que se entregan al pueblo para vivir mejor. “Por eso, Bienestar se ha convertido en la frase que nos representa como gobierno, como proyecto de nación”.

Agregó que, gracias al esfuerzo del gobierno que camina con su gente, hoy 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, por lo que el Gobierno de México seguirá trabajando por el bienestar del pueblo.