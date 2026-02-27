Familia desaparece durante los bloqueos tras caída de El Mencho

Una familia completa desapareció en Puerto Vallarta, Jalisco, el domingo pasado durante los bloqueos que se suscitaron tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Se trata de Sergio Eduardo Campos Marín, de 62 años; Concepción Donaji Cavazos Corona, de 58; Donaji Concepción Campos Cavazos, de 30, y Sergio Eduardo Campos Cavazos, de 25.

La Fiscalía de Jalisco informó que la familia estaba de vacaciones, hospedada en un hotel de la entidad y ese domingo, cuando circulaban en auto por Puerto Vallarta fueron bajados por un grupo armado para incendiar el vehículo en el que viajaban.

Al no tener noticias sus familiares acudieron a la Comisión de Búsqueda y pidieron ayuda al colectivo de madres buscadoras de Puerto Vallarta para difundir sus fotos, pero casi de inmediato pidieron que las bajaran.

Mucho nos intrigó el que nos hayan pedido que les ayudáramos a hacer difusión y que en el mismo momento casi al día siguiente nos dijeran: ‘Quítenlas’. Entonces yo sé que hay algo ahí que tienen que investigar las autoridades”, dijo Emma Alvarado, del Colectivo de Desaparecidos Puerto Vallarta a Imagen Noticias con Nacho Lozano.

La Fiscalía pidió una prueba de vida a los familiares para que justifiquen el retiro de las fotos. Por su parte la Comisión de Búsqueda del estado mantiene las fichas activas.

El colectivo de madres buscadoras tiene el reporte de otros dos hombres desaparecidos. Ambos fueron llevados por la fuerza, pero ninguna de las dos familias ha querido presentar denuncia, al parecer, por el temor a cualquier tipo de represalias. Advierten que actualmente en Puerto Vallarta hay casi mil personas desaparecidas.

“Cuando yo empecé mi búsqueda, hace seis años, tenemos un promedio de 900 desaparecidos, con denuncia, pero que no tienen denuncia tenemos muchísimos casos”, expresó Emma Alvarado.

*mcam