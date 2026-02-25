Dan 10 años de prisión a hombre en Michoacán por abusar de su hija de 4 años

La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo sentencia de 10 años de prisión contra Jorge Alberto Z. por abuso sexual en agravio de su hija de 4 años, en el municipio de Puruándiro.

Agresión ocurrió en marzo de 2025

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante marzo de 2025, cuando el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima al interior de su domicilio, en el municipio de Puruándiro.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de La Piedad, el Ministerio Público integró la Carpeta de Investigación y realizó diversos actos que permitieron establecer la probable responsabilidad del imputado.

Con base en los datos de prueba recabados, la autoridad solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Aceptó su responsabilidad en procedimiento abreviado

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado.

Este mecanismo de terminación anticipada del proceso penal se basa en el reconocimiento voluntario de responsabilidad por parte de la persona imputada, lo que permite la imposición de una sanción dentro de los márgenes legales previstos.

En este caso, Jorge Alberto Z. aceptó su culpabilidad en el delito de abuso sexual, por lo que el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión.

La Fiscalía estatal informó que mantiene su compromiso de garantizar justicia a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de cualquier delito en Michoacán.

El procedimiento abreviado forma parte de las herramientas procesales previstas en la legislación mexicana para agilizar la resolución de asuntos penales, siempre que la persona imputada reconozca su responsabilidad y se cumplan las condiciones legales.

RLO