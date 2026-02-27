¿Cuándo pagan la mensualidad de marzo a pensionados del ISSSTE?

Con el cierre de febrero y el inicio del tercer mes del año, miles de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revisan su cuenta bancaria para confirmar el depósito correspondiente. El calendario oficial ya establece cuándo se realizará el pago.

De acuerdo con el ISSSTE, la mensualidad correspondiente a marzo de 2026 se debería haber depositado este 27 de febrero de 2026, conforme al calendario de pagos a pensionados y jubilados difundido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El esquema de pagos del ISSSTE contempla que los recursos se depositen al cierre del mes previo, con el objetivo de que los derechohabientes dispongan del monto desde el primer día del periodo correspondiente.

¿Cómo funciona el calendario de pagos del ISSSTE?

El Instituto publica cada año un calendario oficial que detalla las fechas de depósito para las 12 mensualidades, así como el pago del aguinaldo. En el caso de 2026, el calendario establece que:

Enero se pagó el 2 de enero.

Febrero se depositó el 30 de enero.

Marzo se deposita el 27 de febrero.

El pago se realiza mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por el pensionado. El ISSSTE no requiere realizar trámites adicionales para recibir la mensualidad ordinaria.

Recomendaciones a pensionados

El Instituto recomienda a los beneficiarios:

Verificar que la cuenta bancaria esté activa.

No compartir datos personales o bancarios.

Evitar intermediarios que ofrezcan “agilizar” pagos.

Ante cualquier duda o aclaración, los pensionados pueden comunicarse a los canales oficiales del ISSSTE o acudir a la subdelegación correspondiente.

¿Qué hacer si no te depositan la pensión del ISSSTE?

Si este 27 de febrero no se refleja el depósito correspondiente a marzo, el Instituto recomienda:

Verificar primero con el banco si existe algún retraso en la aplicación del movimiento.

Confirmar que la cuenta bancaria registrada ante el ISSSTE no haya sido cancelada o modificada.

Comunicarse a los canales oficiales del ISSSTE, como el número de atención telefónica o acudir a la subdelegación de prestaciones más cercana.

El Instituto advierte que no se deben proporcionar datos personales a terceros que ofrezcan gestionar el pago. Cualquier aclaración debe hacerse directamente ante la autoridad competente.

En caso de cambio de cuenta bancaria, el trámite debe realizarse de manera presencial o a través de los mecanismos oficiales establecidos por el ISSSTE.

Diferencia con el IMSS

A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que suele pagar el primer día hábil de cada mes, el ISSSTE realiza sus depósitos antes de que inicie el mes correspondiente, conforme a su propio calendario institucional.

RLO