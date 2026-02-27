Anuncia Mario Delgado la eliminación de cargas administrativas para el ciclo escolar 2026-2027

Durante la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que para el ciclo escolar 2026-2027, quedarán eliminadas las cargas administrativas. Señaló que esta medida es para que las y los docentes concentren su labor en el aprendizaje y diseño de proyectos que respondan a las necesidades de cada contexto escolar.

Al refrendar el compromiso del Gobierno de México con la educación, el funcionario destacó los apoyos entre ellos, la Beca Rita Cetina. Refirió que dicha beca beneficia a más de 8 millones de alumnas y alumnos de primaria, lo que permitirá alcanzar una cifra histórica de 22.8 millones de estudiantes becados en todos los niveles durante 2026. Además, subrayó la creación de 150 mil nuevos espacios en Educación Media Superior mediante los 100 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

También confirmó la distribución de más de 154 millones de ejemplares de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2026-2027, incluidas ediciones en Braille y macrotipo para 13 mil 767 estudiantes con discapacidad visual. Al tiempo que anunció el inicio de los trabajos para un nuevo libro de historia de primaria que reconozca el papel de las heroínas del país.

Al afirmar que la SEP impulsa la inclusión en las distintas modalidades de enseñanza, convocó a las comunidades educativas a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, que se realizará los días 6 y 7 de marzo en todo el país, así como en las actividades por el primer aniversario de la estrategia Vive saludable, vive feliz, el próximo 12 de marzo.

Y ante la proximidad del Mundial de futbol en México, resaltó la importancia del Mundialito Escolar 2026, reconocido por la FIFA como el torneo escolar más grande del mundo, cuya gran final se realizará a finales de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Aseguró que esta iniciativa promueve el bienestar físico y la convivencia.

Finalmente dio a conocer que en marzo se convocará a un Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana con el objetivo de retroalimentar la práctica pedagógica desde las regiones. Subrayó que la planeación didáctica es el puente donde se ejerce la autonomía profesional docente. Indicó que, en el segundo piso de la transformación, se trabaja en la construcción de un nuevo sistema de ingreso y promoción justo que dignifique la labor de las maestras y los maestros.

«pev»