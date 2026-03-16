Reabren registro en Michoacán para la beca Gertrudis Bocanegra | Requisitos

Desde Palacio Nacional, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio César León Trujillo, reveló que se reabrirá el registro en el estado de Michoacán para la beca Gertrudis Bocanegra en beneficio de miles de jóvenes en la entidad.

El anuncio fue realizado en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, espacio que el coordinador aprovechó para señalar el monto que los beneficiarios recibirán por esta ayuda.

De acuerdo a lo que se mencionó, a partir de mañana los universitarios michoacanos que se registraron a la beca Gertrudis Bocanegra recibirán el pago de mil 900 pesos correspondiente al bimestre enero-febrero.

Por otra parte, León Trujillo apuntó que la meta de tarjetas a entregar por el gobierno de México es de 44 mil 76, de las cuales ya se han dado 41 mil 887, equivalente a un avance del 95 por ciento.

En cuanto a la inversión de este apoyo para estudiantes de educación superior pública, el funcionario federal refirió que asciende a 418 millones 722 mil pesos en 2026 y que forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se abrirá un nuevo periodo para que puedan acceder a la ayuda, por lo que será del 23 al 27 de marzo cuando se puedan inscribir. Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para la beca?

El coordinador nacional de Becas Bienestar reveló que para aquellos estudiantes que no se han registrado, se abrirá un nuevo periodo para que puedan acceder a la ayuda, por lo que será del 23 al 27 de marzo cuando se puedan inscribir.

Requisitos/Estudiantes:

CURP

CURP Clave del Centro de Trabajo CCT.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

Requisitos/Madre, padre o tutor:

CURP

CURP Número de celular.

Correo electrónico (opcional).

Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Pasos para el registro:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX. Registra tus datos de estudiante. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor(a). Descarga tu comprobante de registro. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

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