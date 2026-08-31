Raúl Bolaños Cacho promete una Cámara sin privilegios ni exclusiones

Con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué asumió la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con mayoría calificada, para conducir los trabajos del tercer y último año de la LXVI Legislatura.

En su primer discurso al frente del Pleno, el legislador del Partido Verde, con 38 años de edad y el peso de una larga tradición política familiar, lanzó un llamado a la pluralidad y advirtió a sus pares que, aunque el próximo año estará marcado por la competencia electoral, las diferencias políticas no deben desplazar la responsabilidad de legislar y servir al país.

“Estamos aquí para representar, estamos aquí para escuchar, estamos aquí para legislar, pero, sobre todo, estamos aquí para servir a México”, exclamó.

Ante una Cámara dividida entre distintas fuerzas y proyectos políticos, Bolaños-Cacho Cué planteó que la pluralidad debe convertirse en una fortaleza y no en un obstáculo para alcanzar acuerdos.

“Aspiro a que cuando se hable de esta Cámara de Diputados no se hable solamente de nuestros desencuentros, sino de nuestra capacidad para resolverlos”, sostuvo.

El nuevo presidente de la Mesa Directiva pidió que los debates se desarrollen con firmeza, pero sin descalificaciones, y que los argumentos prevalezcan sobre los insultos.

“Podemos pensar distinto sin dejar de respetarnos. Podemos debatir con intensidad sin convertir al otro en enemigo”, señaló.

En su primer discurso y apoyado con gritos de “Presidente, presidente”, el legislador ecologista fijó su principal compromiso; conducir los trabajos parlamentarios con neutralidad.

“Conduciré las sesiones con absoluta neutralidad y con estricto apego a la ley. No habrá privilegios, no habrá exclusiones; habrá reglas claras y serán aplicadas para todos por igual”, ofreció a los 438 legisladores presentes en la Sesión Preparatoria del Tercer Año Legislativa que arrancó con la instalación de la Mesa Legislativa

Del total de los votos, 432 fueron a favor, se registraron 10 abstenciones y sólo un voto en contra, del diputado por Morena, Edén Garcés Medina.

El presidente de la Mesa insistió en que “la política puede volver a ser un punto de encuentro”.

“Podemos no coincidir en muchas cosas, pero coincidir en una que es esencial: México está por encima de nosotros mismos”.

Agregó que conducirá las sesiones “con absoluta neutralidad y con estricto apego a la ley”.

No habrá privilegios. No habrá exclusiones. Habrá reglas claras y serán aplicadas para todos por igual”, recalcó.

Horas antes, durante la reunión plenaria del PVEM, el coordinador de la bancada, Carlos Puente, confirmó que la decisión estaba tomada para impulsar a Bolaños-Cacho Cué a la Presidencia de la Mesa Directiva.

La propuesta incluyó a Nayeli Fernández como vicepresidenta y a Felipe Delgado como secretario.

El respaldo, sin embargo, trascendió al grupo parlamentario del Verde.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, reconoció previamente el desempeño de Bolaños como vicepresidente durante el segundo año legislativo y confió en que su conducción estará marcada por la prudencia y la imparcialidad.

“Creemos que en el diputado Bolaños se cumplen los acuerdos fundacionales de esta Legislatura por las proporciones que tenemos, pero además confiamos en su trabajo”, afirmó.

También el PAN respaldó su llegada a la Presidencia. La hasta este lunes presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, destacó el trabajo del legislador oaxaqueño como vicepresidente y le deseó éxito en el último año de la Legislatura.

La nueva responsabilidad obligará a Bolaños-Cacho a marcar distancia de su bancada y de cualquier fuerza política, aun cuando el PVEM forma parte de la coalición legislativa que acompaña al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el propio legislador fue enfático y durante su primer encuentro público con los medios de comunicación, después de asumir el cargo, aseguró que dejó de representar a un grupo parlamentario “para convertirme en el representante de esta institución”, afirmó.

“Mi obligación constitucional es garantizar que todas las voces sean escuchadas en esta Cámara de Diputados”, reiteró.

Bolaños-Cacho aseguró además que su relación con el Poder Ejecutivo será de coordinación y respeto institucional, no de subordinación.

TRADICIÓN POLÍTICA FAMILIAR

La llegada del legislador del Partido Verde ocurre, además, bajo el peso de una tradición familiar ligada a la política de Oaxaca.

Es hijo de Raúl Bolaños-Cacho Guzmán, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y nieto de Raúl Bolaños Cacho Güendulain, exdiputado federal y senador.

La genealogía política familiar se remonta hasta Miguel Bolaños-Cacho, quien fue gobernador de Oaxaca en 1902 y nuevamente entre 1912 y 1914. Una de sus hermanas, Sabina Bolaños Cacho, fue madre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Abogado por la Universidad Iberoamericana, donde también ha impartido clases; además realizó estudios de políticas públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y de financiamiento de vivienda en la Escuela de Wharton, de la Universidad de Pennsylvania.

Desde la tribuna, tras tomar protesta a los integrantes de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños dejó claro el desafío: que la Cámara sea recordada no sólo por sus diferencias, sino por su capacidad para procesarlas y convertirlas en acuerdos.

“México está por encima de nosotros mismos”, sentenció.

El presidente de la Mesa Directiva convocó a la sesión de Congreso General del Congreso de la Unión, para la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, con la entrega recepción del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El documento será entregado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.