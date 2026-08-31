Bolaños-Cacho pide que la disputa electoral no frene al Congreso

El tercer año de la LXVI Legislatura estará marcado por el contexto electoral, una condición que, de acuerdo con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, elevará la responsabilidad de los legisladores para evitar que la competencia política desplace el trabajo parlamentario.

Durante su discurso de toma de protesta, el legislador del Partido Verde reconoció que la confrontación política forma parte de la democracia, pero planteó que las diferencias partidistas no deben convertirse en un obstáculo para que el Congreso cumpla con sus funciones.

La competencia política es parte de la democracia. Pero no podemos permitir que la competencia nos haga olvidar para qué estamos aquí”, señaló.

Bolaños-Cacho resumió esas responsabilidades en cuatro verbos: representar, escuchar, legislar y, sobre todo, servir a México.

Resultados frente a la confrontación

El nuevo presidente de la Cámara planteó que el desempeño del Congreso debe medirse por su capacidad para resolver las diferencias y no únicamente por los desacuerdos que se produzcan en el Pleno.

Aspiro a que cuando se hable de esta Cámara no se hable solamente de nuestros desacuerdos, sino de nuestra capacidad para resolverlos”, afirmó.

En su mensaje, sostuvo que detrás de cada posición política existen familias que esperan resultados de sus representantes, por lo que llamó a que el debate legislativo tenga como consecuencia decisiones concretas.

“Hay familias que esperan de nosotros algo mucho más importante que una discusión: resultados”, expresó.

El legislador también planteó una forma distinta de entender el debate parlamentario: defender las propias convicciones sin dejar de escuchar al adversario y discutir con intensidad sin convertir las diferencias políticas en una confrontación personal.

“Donde los argumentos tengan más fuerza que los insultos”, dijo al referirse al Congreso que aspira a encabezar.

“Podemos pensar distinto”

Bolaños-Cacho sostuvo que la pluralidad debe ser aprovechada como una herramienta para construir acuerdos durante el último año de la Legislatura.

Podemos pensar distinto sin dejar de respetarnos. Podemos debatir con intensidad sin convertir al otro en enemigo”, afirmó.

El presidente de la Mesa Directiva planteó que los diputados pueden mantener posiciones distintas y, al mismo tiempo, encontrar coincidencias en asuntos fundamentales para el país.

Podemos no coincidir en muchas cosas, pero coincidir en una que es esencial: México está por encima de nosotros mismos”, sostuvo.

En otro momento de su discurso, reconoció a quienes ocuparon anteriormente la Presidencia de la Mesa Directiva: Ifigenia Martínez, Sergio Gutiérrez Luna y Kenia López Rabadán, a quienes atribuyó una huella de responsabilidad institucional.

Frente al escenario electoral

El mensaje de Bolaños-Cacho ocurre al inicio del tercer año de la LXVI Legislatura, periodo que estará atravesado por la actividad electoral y por una mayor disputa entre las fuerzas políticas.

Ante ese escenario, el legislador planteó que la Cámara debe mantener su capacidad para procesar las diferencias y alcanzar acuerdos, aun cuando los partidos enfrenten una competencia política más intensa.

Su propuesta es que, al concluir el año legislativo, los diputados puedan mirar hacia atrás y afirmar que cumplieron con su responsabilidad: que escucharon, debatieron, construyeron y contribuyeron a que México avanzara.

Porque detrás de cada iniciativa, discusión y decisión, hay personas. Familias. Historias. Sueños”, expresó.

Bolaños-Cacho cerró su primer discurso al frente de la Cámara con un mensaje dirigido al país: “A Oaxaca, mi gratitud. A México, mi compromiso”, antes de lanzar vivas a la democracia, a la Cámara de Diputados y a México.