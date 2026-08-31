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Higinio Martínez rinde protesta como nuevo presidente del Senado

Higinio Martínez rindió protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Por: Juan Carlos Ponce

Higinio Martínez fue elegido por el Pleno con 116 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.
Higinio Martínez fue elegido por el Pleno con 116 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.Foto: Especial

El morenista Higinio Martínez rindió protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El morenista fue elegido por el Pleno con 116 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Entre gritos como: “¡Es un honor estar con el doctor!”, el morenista fue recibido en su nuevo cargo.

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