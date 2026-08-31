Higinio Martínez rinde protesta como nuevo presidente del Senado

El morenista Higinio Martínez rindió protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El morenista fue elegido por el Pleno con 116 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Entre gritos como: “¡Es un honor estar con el doctor!”, el morenista fue recibido en su nuevo cargo.