Higinio Martínez rinde protesta como nuevo presidente del Senado
Higinio Martínez rindió protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
El morenista Higinio Martínez rindió protesta como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
El morenista fue elegido por el Pleno con 116 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.
Entre gritos como: “¡Es un honor estar con el doctor!”, el morenista fue recibido en su nuevo cargo.
🔴 Junta Previa para elegir a la Mesa Directiva que se desempeñará durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, del 31 de agosto de 2026. https://t.co/cZkFb2fPhD— Senado de México (@senadomexicano) September 1, 2026