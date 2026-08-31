Vinculan a proceso a “Pablote” por amenazar a dos mujeres y quemar camioneta

Un hombre identificado como Juan Pablo N, conocido como “Pablote”, fue vinculado a proceso en Querétaro por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y daños calificados, luego de un hecho registrado en la colonia Villas de Guadalupe, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de mayo de 2026 el imputado habría acudido al domicilio de dos mujeres, a quienes presuntamente amenazó de muerte. Horas después, habría rociado con un líquido inflamable una camioneta propiedad de una de ellas para posteriormente incendiarla, ocasionando su destrucción total.

La Policía de Investigación del Delito llevó a cabo diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido, entre ellas reconocimientos de voz y trabajos para establecer la identidad del probable responsable.

Como parte de las indagatorias, se realizó un cateo autorizado por un juez, donde fueron aseguradas prendas de vestir que presuntamente estarían relacionadas con el caso.

Tras ser detenido mediante una orden de aprehensión, Juan Pablo “N” fue presentado ante la autoridad judicial, que determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y establecer un periodo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.