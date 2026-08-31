Hombre muere tras lanzarse desde la Línea 2 del Metro

Una persona se privó de la vida al lanzarse de la Línea 2 del Metro en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la tarde de este lunes.

Los hechos ocasionaron un intenso tráfico vial en la zona ya que el cuerpo quedó tendido en la carpeta asfáltica de la avenida Universidad y Prolongación Juárez, en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado atendió los hechos y confirmó la presencia de una persona fallecida.

Hasta el momento, los cuerpos de rescate continúan trabajando en el lugar.

En Tamaulipas, hombre muere tras lanzarse desde puente

En plena luz del día, un hombre de 58 años se quitó la vida al lanzarse desde un puente peatonal de unos 15 metros de altura, en una de las principales avenidas de Matamoros, Tamaulipas.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:40 horas del pasado miércoles sobre la avenida Pedro Cárdenas, frente al centro de convenciones “Mundo Nuevo”, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Mario Alberto “N” subió al puente peatonal y, a la mitad del trayecto, se arrojó al pavimento.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales: el golpe le destrozó el cráneo.

El hombre vivía en una colonia cercana al sitio del incidente y, según las primeras investigaciones, padecía una enfermedad, lo que pudo haberlo orillado a tomar esa decisión.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una mochila con documentos personales que permitieron identificarlo.

Posteriormente, acudieron a entrevistarse con sus familiares para que reconocieran el cuerpo.

Debido a las diligencias, el tráfico vehicular en la zona se vio afectado durante un par de horas, pues la vialidad fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes.