Raúl Bolaños Cacho asume presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

El diputado Raúl Bolaños Cacho Cué del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el último año de la LXVI Legislatura.

El diputado oaxaqueño fue elegido al cargo por mayoría de votos en San Lázaro, con 432 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.

Posteriormente, Raúl Bolaños Cacho Cué tomó protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Aseguró que respetará a todas las fuerzas políticas, aun cuando existan diferencias.

“Esta Cámara no le pertenece a una mayoría ni a una minoría; le pertenece a todos”, afirmó.

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En las vicepresidencias estarán Sergio Gutiérrez Luna de Morena y Annia Gómez Cárdenas del PAN.

La nueva Mesa Directiva que rindió protesta alcanzo la mayoría calificada.