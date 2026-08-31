Sofocan incendio forestal en Santiago, Nuevo León

El incendio forestal que fue originado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica en Santiago, Nuevo León, quedó totalmente controlado y liquidado, reportó Protección Civil del estado.

El siniestro se registró en Camino a Puerto Genovevo y Camino a la Gavia en Puerto Genovevo, en el referido ayuntamiento.

Elementos de PCNL atendieron el incendio forestal que aparentemente fue ocasionado por la caída de un rayo en esa zona serrana.

En las labores participaron los helicópteros Kilo y Fénix de la dependencia estatal en coordinación con elementos de Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Se reportó que la afectación fue de un solo pino seco de 18 metros, así como todo su alrededor.

El estatus es de un control y una liquidación del 100 por ciento.