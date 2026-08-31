Arranca Durazo de manera exitosa ciclo escolar con entrega de uniformes y libros de texto gratuitos

Más de 500 mil estudiantes de nivel básico iniciaron el ciclo escolar 2026- 2027 en Sonora, informó el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien destacó que las clases reanudaron con importantes apoyos, como uniformes gratuitos entregados, en beneficio del alumnado y sus familias.

En un comunicado, el mandatario estatal enfatizó que se distribuyeron 430 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos, con una inversión superior a los 322 millones de pesos, así como más de 3 millones de Libros de Texto Gratuitos para la formación de niñas, niños y adolescentes.

En el documento se informó que la encargada de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, supervisó el inicio del ciclo escolar en la primaria “Leo Sandoval Saucedo”, de Hermosillo.

La funcionaria refrendó el compromiso del Gobierno de Sonora con la excelencia, la equidad y el bienestar de la comunidad educativa, así como la instrucción del mandatario estatal de generar más y mejores oportunidades para las y los alumnos, además de consolidar el acompañamiento al magisterio para que la entidad siga siendo líder en educación a nivel nacional.

En el marco del regreso a clases, el Gobierno de Sonora prestó el servicio de transporte público con mil 160 unidades, de las cuales 666 corresponden al sistema de transporte urbano y 320 al transporte suburbano y 174 unidades de movilidad escolar.