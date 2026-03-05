Ramírez Bedolla anuncia el Morebús, nuevo sistema de transporte masivo

Con una inversión de 2.9 mil millones de pesos estatal y federal, el gobierno de Michoacán pondrá en marcha en Morelia el Morebús, un sistema de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit o Autobús de Tránsito Rápido).

El Morebús trasladará a 80 mil personas diarias en una primera etapa y permitirá ahorros de tiempo de hasta 40 % a los usuarios.

El Morebús, nombrado así en honor a José María Morelos y Pavón, es parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, informó el gobierno estatal.

Detalló que el proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien impulsó este tipo de sistemas de transporte masivo en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que este metrobús es parte de una estrategia para modernizar la movilidad en Morelia, para romper con más de 50 años de rezago en ese rubro.

Informó el mandatario estatal que la licitación para el proyecto se publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que tiene “carácter nacional”.

El Morebús se integrará a un modelo más amplio de movilidad en Morelia, donde se busca ordenar el transporte público y mejorar la conectividad urbana en el plano terrestre, articulando el teleférico y la renovación de camiones urbanos, teniendo como antecedente la inversión de más de 7 mil millones de pesos en infraestructura con ese propósito.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, dio a conocer que, en su primera etapa, el Morebús conectará la zona de Villas del Pedregal con las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, uno de los corredores urbanos con mayor concentración de usuarios en el poniente de la capital michoacana.

Se estima que alrededor de 80 mil personas se beneficiarán directamente con este corredor, el cual permitirá reducir hasta 40 % los tiempos de traslado y ofrecer un servicio más eficiente, seguro y digno, además de disminuir 44 % la emisión de gases contaminantes.

Contará con 55 estaciones, 74 unidades inclusivas y recorrerá 38.83 kilómetros en su primera etapa; en la segunda, el traslado será desde el monumento a Lázaro Cárdenas, pasando por las avenidas Madero y Acueducto, hasta llegar a Ciudad Salud, integrando una ciclovía, 28 cruces seguros y prioridad para peatones y ciclistas.

El proyecto aplicará la gratuidad para personas con discapacidad.

Explicó el gobernador que la obra se ejecutará bajo un esquema financiero que evita comprometer las finanzas estatales, inicialmente con una inversión conjunta entre federación y estado de 2.9 mil millones de pesos.

Aclaró el mandatario que, si bien el proyecto no quedará concluido en el actual gobierno estatal, su costo se encuentra cubierto para que se culmine en la próxima administración.

Dicha garantía tiene sustento en la reforma que prohíbe la contratación de deudas transexenales, por lo que la obra se desarrollará sin generar endeudamiento que comprometa a futuros gobiernos.

El gobernador Ramírez Bedolla destacó la coordinación y colaboración con el gobierno municipal, así como con el sector transportista, compartiendo el objetivo de fortalecer la movilidad en la capital michoacana y en todo el estado.

