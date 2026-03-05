Desmantelan finca utilizada para remarcar autos

El aseguramiento de una finca y diversos autos con reporte de robo, así como una persona detenida, fue parte de los resultados que arrojó un operativo implementado por la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, tras desahogar un cateo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El operativo, desplegado en un domicilio presuntamente utilizado para remarcar autos con irregularidades, se realizó en la colonia Villas de Guadalupe por parte de agentes de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

El modus operandi del lugar, según se presume, consistía en intercambiar números de serie de vehículos robados con otros de similares características, aunque siniestrados, con el objetivo de aparentar su regularización.

La orden de cateo fue obtenida tras indagatorias que arrojaron la posibilidad de encontrar indicios en ese lugar acerca de una carpeta de investigación abierta por el delito de robo calificado y se desahogó.

Los autos robados Foto: Especial

En el lugar fueron asegurados distintos indicios, entre ellos un vehículo Nissan Kicks color gris, modelo 2022, sin placas de circulación, pero cuyos números de identificación coinciden con los de un reporte reciente de robo.

Además, una camioneta Jeep Grand Cherokee color blanco, modelo 2014, con números de serie apócrifos y que también contaba con reporte de robo en febrero de este año.

Entre lo encontrado por las y los agentes especiales está también un motor perteneciente a un Toyota Yaris, color gris, modelo 2009, con reporte de robo de diciembre de 2025, así como distintas herramientas y dispositivos presuntamente utilizados para la remarcación de los automóviles.

Del mismo modo, se aseguraron escáneres de información vehicular, llaves de vehículos originales y duplicadas y una máquina para realizarlas, computadoras de autos de varias marcas, piezas metálicas con distintos números de serie y placas de circulación del estado de Jalisco.

En el lugar también quedó detenido Roberto “N”, de 49 años, que quedó a disposición del Ministerio Público que integró una carpeta de investigación.

JCS