Ataque con explosivo contra comandancia en Zacatecas deja tres policías heridos

Un artefacto explosivo fue lanzado la tarde de este jueves contra la comandancia de la Policía Municipal del municipio de Luis Moya, en Zacatecas, lo que dejó tres elementos lesionados y provocó un operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con autoridades estatales, la agresión provocó daños en la fachada del inmueble y afectaciones a al menos dos patrullas estacionadas en el lugar.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó que el ataque se realizó con un explosivo.

Se registró una agresión en contra de la comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya; de acuerdo con los datos preliminares que nos ha compartido la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, esta agresión fue realizada utilizando un artefacto explosivo”, informó.

El ataque dejó daños en la comandancia municipal y en casas aledañas. Omar Hernández

Tres policías resultaron heridos

El estallido generó una nube de humo visible a varios kilómetros y dejó heridos a tres elementos de la corporación municipal, quienes sufrieron lesiones principalmente en el rostro y zonas cercanas por la onda expansiva.

Los policías fueron trasladados de urgencia en helicóptero a un hospital de la capital del estado para recibir atención médica especializada.

El secretario de Gobierno señaló que, aunque los agentes resultaron lesionados, su estado de salud es estable.

Producto de esta agresión tres elementos de la Policía municipal resultaron heridos. Se encuentran fuera de todo peligro; son heridas que podemos considerar menores y ya están recibiendo atención médica”, detalló.

Activan operativo en Zacatecas y Aguascalientes

Tras el ataque, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad para ubicar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían huido hacia el estado de Aguascalientes, por lo que se activó un operativo coordinado entre ambas entidades.

Los presuntos responsables emprendieron la huida hacia el estado de Aguascalientes, por lo que estaremos colaborando y pidiendo coordinación a este estado para poder dar con los responsables”, señaló Reyes.

El municipio de Luis Moya se ubica en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes, lo que facilitó la activación de patrullajes conjuntos y filtros de seguridad en la región.

Daños en viviendas y fallas eléctricas

El estallido también provocó afectaciones en colonias cercanas.

Autoridades reportaron interrupciones en el suministro eléctrico y daños en al menos 30 viviendas cercanas a la comandancia.

Entre los daños reportados se encuentran cristales rotos y posibles afectaciones estructurales, las cuales serán evaluadas por personal de protección civil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el posible móvil del ataque ni han confirmado la detención de personas relacionadas con los hechos.

