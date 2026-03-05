Granizadas y lluvias alivian riesgo de incendios forestales en Hidalgo

Este jueves se registraron lluvias y caída de granizo en distintas regiones del estado de Hidalgo, particularmente en los municipios de Tulancingo y Ixmiquilpan, donde el fenómeno sorprendió a habitantes y dejó acumulaciones de hielo en calles, techos y espacios abiertos.

De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades locales, la precipitación fue intensa por algunos momentos y estuvo acompañada de granizo de tamaño pequeño a mediano.

Aunque se reportaron algunos encharcamientos en vialidades, hasta el momento no se han informado daños mayores ni afectaciones de gravedad.

En la capital del estado, Pachuca, así como en municipios cercanos, la lluvia se presentó de manera intermitente durante la tarde, lo que ayudó a disminuir la sensación de calor luego de varios días con altas temperaturas y ambiente seco.

Asimismo, las lluvias aliviaron el riesgo de incendios forestales en Hidalgo.

Pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para esta noche y madrugada del viernes, una línea seca en el noreste de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, y chubascos en Tamaulipas, además de rachas de viento de 60 a 80 km/h con condiciones para la formación de torbellinos en el norte de los estados mencionados.

Mientras un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí e Hidalgo; fuertes en Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, chubascos en Morelos, y lluvias aisladas en Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Por su parte, el frente frío 39 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 80 km/h en la región.

