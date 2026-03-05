“Te voy a poner otra chinga”, dice diputado del PRD a otro de Morena

Los diputados Emanuelle Sánchez Nájera, del PRD, y Fernando Alférez, de Morena, tuvieron un desencuentro durante la sesión de este jueves en el Congreso de Aguascalientes.

El diputado Emanuelle Sánchez Nájera, del PRD, señaló al legislador de Morena que le iba a “dar otra chinga” cuando se le diera la gana.

Si no es a tu contentillo, Alférez, no es cuando tú quieres; te voy a dar otra chinga cuando a mí me dé la gana", dijo el diputado local del PRD.

Esto ocurrió antes de votar la convocatoria para designar al nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.

Por lo anterior, el diputado Rodrigo Mireles pidió respeto durante su intervención, la cual sería en contra.

Solicito respeto entre todos nosotros. Sé que todos tenemos posturas distintas, pero que busquemos respetarnos unos a otros", dijo el diputado del PRD.

Después tocó el turno del diputado Fernando Alférez, quien desde tribuna le contestó al legislador del PRD.

Hoy el vocero oficioso de Acción Nacional en el Congreso amaneció en modo francotirador; unos días es un testaferro y otros el defensor a ultranza de lo indefendible y, en sus mejores días, un prestidigitador discursivo capaz de cambiar el contenido del discurso al menú que le dictan desde el Poder Ejecutivo del Estado", resaltó Fernando Alférez, diputado local de Morena.

Los diputados de Morena votaron en contra al considerar que la convocatoria es un preámbulo para colocar a un titular del Órgano Superior de Fiscalización a modo; sin embargo, al final se aprobó el acuerdo por mayoría, con 19 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.

jcp