Libia Dennise presenta su Segundo Informe de Gobierno

El tema central del Segundo Informe de Gobierno de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, fue, por muchos motivos, el de la seguridad.

La mandataria destacó un descenso extraordinario en los homicidios dolosos, que mantuvieron a la entidad, por mucho tiempo, como el estado con mayor número de delitos de este tipo.

Que nos ha permitido registrar en febrero, la cifra más baja en homicidios dolosos en los últimos ocho años”, refirió la mandataria ante unos cinco mil espectadores reunidos en la Velaria de la Feria de León.

La gobernadora recalcó la coordinación con el gobierno federal.

Durante su mandato, que inició en octubre de 2024, han disminuido los homicidios en un 51.4 por ciento.

En materia de infraestructura destacó la construcción del tren México-Guadalajara, que pasará por los municipios de Celaya, Irapuato, y gracias a sus gestiones, por la ciudad de León.

“Ya han anunciado otros municipios de Guanajuato por los que van a incorporarse en la nueva ruta hacían San Luis Potosí. Se van a incorporar municipios como Comonfort, como San Miguel de Allende, como San Luis de la Paz y en una de esas tenemos más sorpresas”, indicó.

Otro tema prioritario fue el del abasto de agua para los municipios del corredor industrial, en el que, junto con el gobierno federal, se invierte en el acueducto que traerá agua de la Presa Solís en Acámbaro, a las ciudades de Salamanca, Irapuato y León.

Y aunque existe resistencia el proyecto dijo que se mantiene el diálogo con quienes se oponen al proyecto.

“Y aquí frente a ustedes les doy mi palabra que no se les va a quitar el agua a nadie porque el agua es para todas y para todos”, señaló.

La mandataria también resaltó los programas sociales de apoyo a la mujer, entre ellos la Tarjeta Rosa, que transfiere dinero en efectivo a las mujeres madres de familia.

“Y hoy pasamos de 20 a 27 programas con beneficios reales para las mujeres. Con ALIADAS, ninguna mujer se nos queda atrás”, sostuvo.

Finalmente, Libia Denisse García Muñoz Ledo, subrayó esfuerzos en materia de salud, educación y atracción de inversiones, entre otros.

