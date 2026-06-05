“¡Queremos trabajar!”: Comerciantes de la Calle de las Novias denuncian pérdidas por plantón de CNTE

Cientos de comerciantes formales de la llamada Calle de las Novias en el Centro Histórico la Ciudad de México bloquearon este viernes el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Tacuba, en protesta a las restricciones en movilidad que ha causado por cinco días el amurallamiento de calles por parte del gobierno capitalino y los plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Si bien las movilizaciones de los maestros empezaron el sábado, los comerciantes formales denuncian que las ventas en sus negocios se esfumaron luego de que se instalarán vallas el lunes para impedir el acceso de maestros a la Plancha del Zócalo.

“Creen que no abrir cinco o seis días no significa nada”, dijo José Luis Santiago, presidente de la Calle de las Novias.

Al grito de “¡Queremos trabajar!”, los comerciantes arrancaron su movilización a las 11 horas desde el cruce de República de Chile y Donceles, avanzó por Calle Tacuba y terminó a medio día en Eje Central.

Según el líder de la calle, la movilización duró una hora porque no se busca causar más afectaciones en la movilidad de las que ya hay, aunque amagó con regresar si la situación no cambia.

“Nosotros lo único que queremos es hacernos visibles, que hay miles de personas trabajando en el Centro Histórico y se nos pisotea por cualquier causa. Si hay mesas de diálogo, que primero se exija que se respete el derecho de los que trabajan legalmente y se chingan todos los días”, reclamó.

Se viene abajo propuesta del Mundial

Con el torneo internacional de futbol a la vuelta de la esquina, los comerciantes de la Calle de las Novias planeaban lanzar una iniciativa para que visitantes pudieran comprar sus vestidos de novia y XV años en el Centro Histórico.

Sin embargo, Santiago dijo que toda propuesta para incentivar la visita de turistas se ve imposible con plantones de maestros por todos lados.

Por su parte, el señor Carlos, dueño de un negocio en la calle República de Chile, llamó a más comercios a sumarse a las exigencias por la reapertura del Centro, asegurando que las consecuencias a futuro pueden ser graves.

“Estamos exigiendo ya el libre acceso, pasar la voz de que el Centro está cerrado. Clientes que vienen a recoger materiales no pueden, esto ya se esparció, hay gente que no va a venir al Centro, nada más con ver lo de los maestros no van a venir”, denunció.

Si bien no hay plantones a lo largo República de Chile, los maestros sí están restringiendo accesos principales al Centro Histórico desde Eje Central. Además, hay vallas de metal instaladas en un perímetro de dos o tres cuadras para llegar al Zócalo.