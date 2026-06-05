CNTE toma gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regala combustible

Durante dos horas, el caos se apoderó de Tuxtla Gutiérrez luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaran 14 gasolineras de la capital chiapaneca y regalaran combustible a los ciudadanos, limitado a 10 litros por unidad.

La noticia se esparció rápidamente, provocando la saturación inmediata de las estaciones de servicio. Conductores de vehículos particulares, choferes de plataformas digitales, incluyendo motocicletas, y taxis concesionados abarrotaron las calles, formando filas kilométricas.

La CNTE dio 10 litros de gasolina Magna por cada unidad que acudió a la gasolinera. Gaspar Romero

De la negación a la gasolina "gratis"

La entrega del combustible no fluyó de manera inmediata. Ante la llegada de integrantes del magisterio, los encargados de las gasolineras tomaron la decisión de apagar las bombas para evitar el despilfarro.

Esta acción generó un fuerte embotellamiento y confusión, ya que los maestros no podían extraer el hidrocarburo. Sin embargo, minutos después, la presión obligó a abrir las válvulas, permitiendo que comenzara el suministro exclusivo de gasolina Magna.

Un repartidor de Uber Eats con su mochila verde brillante espera en su motocicleta cerca de una bomba a cargar gasolina. Gaspar Romero

¿Se acerca el regreso a clases en Chiapas?

Más allá del caos vial generado por la gasolina gratis, el movimiento magisterial aprovechó la movilización para dar una actualización sobre su huelga.

Juan Pérez Pérez, vocero oficial de la CNTE, declaró desde uno de los puntos tomados que el sindicato ha entrado en una fase decisiva. Informó que actualmente se encuentran en un proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las autoridades; de resultar satisfactorias para el gremio, los maestros estarían dispuestos a levantar el paro y regresar a las aulas.