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CNTE toma gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regala combustible

Maestros de la CNTE paralizaron 14 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez durante un lapso de dos horas.

Por: Gaspar Romero

Caos vial y congestión masiva de autos y taxis frente a una gasolinera Pemex en Tuxtla Gutiérrez debido a la toma de maestros de la CNTE que regalan gasolina Magna.
El tráfico está paralizado en todos los sentidos alrededor de una estación Pemex y un AutoZone, ilustrando el caos provocado por el anuncio de la CNTE de regalar combustibleGaspar Romero

Durante dos horas, el caos se apoderó de Tuxtla Gutiérrez luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaran 14 gasolineras de la capital chiapaneca y regalaran combustible a los ciudadanos, limitado a 10 litros por unidad.

La noticia se esparció rápidamente, provocando la saturación inmediata de las estaciones de servicio. Conductores de vehículos particulares, choferes de plataformas digitales, incluyendo motocicletas, y taxis concesionados abarrotaron las calles, formando filas kilométricas.

Caos y tensión entre taxis y autos particulares crowding en las bombas de una gasolinera Pemex en Tuxtla para recibir gasolina gratis de la CNTE.
La CNTE dio 10 litros de gasolina Magna por cada unidad que acudió a la gasolinera.Gaspar Romero

De la negación a la gasolina "gratis"

La entrega del combustible no fluyó de manera inmediata. Ante la llegada de integrantes del magisterio, los encargados de las gasolineras tomaron la decisión de apagar las bombas para evitar el despilfarro.

Esta acción generó un fuerte embotellamiento y confusión, ya que los maestros no podían extraer el hidrocarburo. Sin embargo, minutos después, la presión obligó a abrir las válvulas, permitiendo que comenzara el suministro exclusivo de gasolina Magna.

Repartidor de Uber Eats en motocicleta esperando turno para gasolina en estación Pemex tomada por maestros de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez.
Un repartidor de Uber Eats con su mochila verde brillante espera en su motocicleta cerca de una bomba a cargar gasolina.Gaspar Romero

¿Se acerca el regreso a clases en Chiapas?

Más allá del caos vial generado por la gasolina gratis, el movimiento magisterial aprovechó la movilización para dar una actualización sobre su huelga.

Juan Pérez Pérez, vocero oficial de la CNTE, declaró desde uno de los puntos tomados que el sindicato ha entrado en una fase decisiva. Informó que actualmente se encuentran en un proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las autoridades; de resultar satisfactorias para el gremio, los maestros estarían dispuestos a levantar el paro y regresar a las aulas.

Larga fila de vehículos, incluyendo taxis y un Vocho rojo, bloqueando una avenida principal en Tuxtla Gutiérrez cerca de un establecimiento Ceramat, esperando gasolina de la CNTE.
Conductores hicieron largas filas para cargar combustible gratis en una de la gasolineras tomadas por la CNTE.Gaspar Romero

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