Invitarán a turistas a probarse vestidos de fiesta en CDMX

Pequeños empresarios de calles como República de Honduras y República de Chile, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, invitarán a los turistas nacionales y extranjeros que acudan al Mundial a medirse gratuitamente vestidos de XV Años, Bodas y otras ceremonias con la intención de que conozcan sus prendas y puedan elevar sus ventas que en los últimos años se han derrumbado.

Vestidos de fiesta Jonás López

Los empresarios de la zona de La Lagunilla y Plaza Garibaldi anunciaron este martes la campaña “La Quinceañera Mundialista” que tiene la intención de atraer a los turistas a que conozcan y aprecien sus creaciones.

Vestidos de fiesta

Ventas ha caído 70%

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Indicaron que los vestidos de XV Años no son sólo para jóvenes, sino que se los podrán medir todas las personas que quieran festejar en cualquier momento.

Los pequeños empresarios indicaron que desde la pandemia a la fecha han visto caer sus ventas hasta 70 por ciento.

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Competencia desleal

Los motivos es el cambio de costumbres y tradiciones entre los mexicanos, pero también la competencia desleal de la invasión china que vende vestidos de ceremonias de baja calidad, pero a bajo precio.

Indicaron que en el país antes de la pandemia se realizaban 560 mil ceremonias de matrimonios y 500 mil VX Años, sin embargo, los festejos han disminuido de 2020 a la fecha.

Ahora buscan aprovechar el evento internacional para que los turistas extranjeros conozcan sus creaciones y se pueda abrir una ventana para exportarlos.

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La Calle de las Novias

Los empresarios de zonas como la Calle de las Novias aprovecharán que en la Plaza Garibaldi se instalarán pantallas gigantes en donde se transmitirán los partidos de la selección mexicana para promocionar sus vestidos.

Incluso, realizarán dinámicas de cascaritas de fútbol con jugadoras en traje de ballet.

“Que una persona que sea extranjera venga a probarse un vestido de XV Años o un vestido mexicano. Esa es la intención de nosotros, así integrarnos al mundial (…) vamos a hacer una dinámica de acuerdo a las fechas que tengamos próximamente para que se venga la gente a disfrutar y que conozca nuestra tradición de los vestidos mexicanos”, dijo Verónica Velazco, representante de la calle de República de Honduras.