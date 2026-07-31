Adiós a la opacidad en el Senado: Fiscalizarán cada peso recibido

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, informó que el nuevo criterio para transparentar todos los ingresos que tienen los senadores de la República se apegarán estrictamente a la Constitución, para que no existan huecos que permitan esconder el dinero que reciben, además de su dieta.

¿Qué dice el 127 constitucional en su segundo párrafo? Define cuáles son las bases de una remuneración. La remuneración es el pago incluso en efectivo, en especie, salarios, dietas, gratificaciones, compensaciones y todo aquel recurso que reciba un servidor público, no importa el ámbito en el cual se desempeñe, que pasan a integrar, a compactarlo, su salario”, precisó.

Como efecto de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en cuatro informes consecutivos señaló a las bancadas como la zona más opaca del Senado en materia de rendición de cuentas, y como parte del compromiso asumido en materia de transparencia, el entonces líder político máximo del Senado, el priista Emilio Gamboa Patrón, asumió y cumplió el compromiso de abrir al público el total de dinero que entrega el Senado a los grupos parlamentarios y, éstos, reportaron sus gastos por capítulos de gastos.

Ignacio Mier añadió que busca que el Senado “sea simétrico a cómo opera la Cámara de Diputados, porque realizamos la misma función Especial

Así, desde enero del año 2013 hasta agosto de 2018, que fue el tiempo que duraron las legislaturas LXII y LXIII, en la página web del Senado, fue posible conocer, semestralmente, el total de dinero que el Senado le dio a cada una de las bancadas y las cantidades que éstas destinaron a cada capítulo de gasto, y si tenían faltantes o remanentes.

De hecho, todos los reportes semestrales todavía están en la página web del Senado y es posible consultarlos.

Pero desde 2019, el Senado, dominado por Morena, decidió restringir la información pública en torno al dinero que mensualmente entrega a los grupos. Sólo dio a conocer el total de dinero que le dio, en todo el año, a las bancadas.

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Luego, dejó de publicar la información en la página web y argumentó que los datos estaban en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero no estaban.

Ante la presión, hizo públicas las cifras anuales de los años 2020, 2021 y 2022 y desde entonces ya no fue posible conocerlas, a pesar de estar vigentes sus obligaciones de transparencia.

Desde septiembre de 2024 la opacidad se agudizó, porque el Senado ya ni siquiera entregó la información a las solicitudes de transparencia que le llegaron, como lo mostró Excélsior, con base en la información que está en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre las inconformidades por las negativas de informar.

Mier anunció que habrá una reforma para que los grupos parlamentarios informen de manera directa del dinero que reciben cada mes, tal como lo hace la Cámara de Diputados.

Especial

Esto es muy importante, porque a mí me tocó trabajar en esto cuando fui el presidente del Comité de Administración en Cámara de Diputados, para rendición de cuentas y para transparencia. Si es recurso para facilitar el trabajo de traslado, alimentación, hospedaje de las senadoras y senadores que se desplazan de las 31 entidades a la Ciudad de México, conforme la distancia, está agrupado como subvención.

“Sus casas de atención ciudadana, los apoyos que no están incluidos en ninguno de los programas de los tres ámbitos de gobierno, se dan como atención legislativa en la dualidad de que tiene un legislador de ser parlamentario legislador”, dijo.

En el Senado, cada legislador recibe, además de su dieta, apoyos para la contratación de asesores, pago de tarjetas de peaje, boletos de avión de ida y vuelta a quienes viven en las entidades federativas más alejadas de la capital del país, donde está la sede del Senado.

Además, reciben dinero, vía su grupo parlamentario, para la presentación de sus informes de trabajo, para sus casas de gestión y para la gestión de peticiones que les hacen sus electores.

Si son presidentes o secretarios de comisiones reciben dinero por cada una de esas posiciones, así como dinero para asesores de estas comisiones y para el pago de secretarios técnicos si no son parte del servicio profesional del propio Senado, entre otros apoyos económicos, de acuerdo con los estatutos administrativos del Senado.