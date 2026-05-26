Se quema auto de la CNTE frente a Pemex; pánico desata estampida de maestros

Personal de bomberos de Pemex sofocó el incendio de un automóvil propiedad de un profesor de la Sección 22 del SNTE-CNTE, ocurrido mientras se encontraba, junto con el resto de sus compañeros, apostado en las puertas de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, ubicada en Santa María El Tule, durante su jornada estatal de movilizaciones.

El incidente, presuntamente derivado de una falla eléctrica, provocó que el vehículo —estacionado cerca del campamento de protesta— se incendiara. El fuego consumió la unidad y una columna de humo negro envolvió el lugar ante el asombro de decenas de sindicalistas disidentes, mientras varios automóviles estacionados corrían el riesgo de ser alcanzados.

De inmediato, el equipo de Pemex auxilió a los profesores. Asimismo, el cuerpo de bomberos del gobierno estatal apoyó en las labores para controlar y apagar el fuego, lo que evitó una tragedia en medio de la protesta magisterial.

Ante el riesgo inminente, los profesores corrieron para abordar sus automóviles y camionetas; otros buscaron transporte colectivo y se alejaron de la planta de Pemex, donde permanecieron desde las 09:00 hasta las 14:30 horas, cuando ocurrió la emergencia.

El pánico entre los profesores provocó que, durante la huida en sus vehículos, se generaran maniobras riesgosas con pipas de combustible y empresas distribuidoras de gas licuado estacionadas en las inmediaciones de la planta, las cuales esperaban abastecerse.