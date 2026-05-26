“Confiamos en las instituciones”: Dámaso Castro tras salir de comparecencia en FGR

El vicefiscal general con licencia de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, negó tener relación con la célula de “Los Chapitos”, como lo refieren las acusaciones hechas por las autoridades de Estados Unidos en su contra.

“No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”, expresó.

Al salir de su comparecencia en la Fiscalía General de la República (FGR) también se dijo inocente de las acusaciones, pues es un hombre honesto y de trabajo.

Reveló que le fue asignado un defensor público, pero se negó a dar a conocer mayores detalles para no entorpecer las investigaciones de las autoridades.

“Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento”, reiteró.

Sobre los demás acusados aseguró no saber nada de ninguno de ellos, pues él está concentrado en su caso.

“Desconocemos la situación de los demás”, finalizó a las preguntas.

Dámaso Castro Saavedra solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo el pasado 5 de mayo, después de haberse negado a renunciar, asegurando que regresaría al concluir las investigaciones en su contra.

El vicefiscal fue uno de los funcionarios señalados por las autoridades de Estados Unidos, de presuntos vínculos con “Los Chapitos”, de quien recibía unos 200 mil pesos mensuales de sobornos, a cambio de no actuar en contra de sus integrantes, únicamente de sus rivales.

Castro Saavedra ha sido vicefiscal General desde 2021 y fue brevemente encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado tras la renuncia de Sara Bruna Quiñonez Estrada, en agosto de 2024, después de comprobar un montaje en la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado en la finca donde habría sido secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.