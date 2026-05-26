Menopausia, más que un cambio hormonal

La menopausia continúa rodeada de estigmas y desinformación pese a tratarse de una etapa que atravesará la mayoría de las mujeres. En Health Café, conducido por Juana Ramírez y presentado por Proesse Pro, la doctora Julie Salomón Kuri, especialista en ginecología y obstetricia, habló sobre los cambios físicos, emocionales y metabólicos asociados a este proceso, así como de la importancia de atenderlo desde una perspectiva preventiva.

La experta explicó que en México esta condición suele presentarse alrededor de los 50 años; sin embargo, factores como la genética, consumo de tabaco, obesidad y el estilo de vida pueden modificar su aparición.

Señaló que no se trata únicamente del fin de la etapa reproductiva, sino de un cambio integral que puede impactar distintos sistemas del organismo.

“Vamos a transicionar de una etapa reproductiva a una nueva fase de la vida que, aunque ya no estará ligada a la fertilidad, puede abrir otras oportunidades y experiencias”, expresó.

Más que bochornos

Se estima que cerca del 87% de las mujeres experimentarán algún síntoma relacionado con la menopausia, por ejemplo, alteraciones del sueño, irritabilidad, cambios de humor, niebla mental, dolor en las articulaciones, así como disminución del deseo sexual.

Al hablar sobre la forma en que históricamente estos signos fueron atendidos de manera aislada, Julie Salomón Kuri señaló que por años no se identificaron como parte de un mismo proceso fisiológico

“Podías ir con el ortopedista porque te dolían las articulaciones, con el oftalmólogo porque no tenías lágrimas o con el sexólogo, y nadie integraba que todo era parte de lo mismo”, comentó.

El episodio también puso sobre la mesa el impacto cardiovascular asociado a esta etapa. La reducción de estrógenos disminuye la protección natural del organismo y eleva los riesgos relacionados con el colesterol, resistencia a la insulina y enfermedades del corazón.

“La primera causa de mortalidad en las mujeres es la enfermedad cardiovascular”, aseguró la especialista.

Los cambios en la sexualidad fueron otros de los puntos que se analizaron. Dolor al tener relaciones, disminución de la lubricación e infecciones recurrentes, son algunas de las manifestaciones, por lo que la doctora llamó a dejar atrás la normalización de estas condiciones y buscar atención médica oportuna, además de fortalecer la comunicación con la pareja.

De la mano de Proesse Pro, esta edición de Health Café promueve una nueva mirada sobre la menopausia, con el objetivo de transformar una condición históricamente rodeada de silencios en una oportunidad para priorizar el bienestar y la calidad de vida de las mujeres.