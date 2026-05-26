Piden recursos al estado para frenar casos de gusano barrenador en NL

Ante el aumento de casos de gusano barrenador en el estado, el diputado del PAN, Ignacio Castellanos Amaya, urgió al gobierno estatal a destinar mayor presupuesto para combatir la plaga y apoyar a los productores afectados.

“Volvemos a hacer un llamado. Yo hice varios exhortos durante este periodo para que se destinara un presupuesto de emergencia para atender esto, para otorgar medicamentos a los ganaderos, así como subsidios y apoyos”, dijo.

Sin embargo, afirmó que hasta ahora no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

“Creo que Coahuila destinó 15 millones de pesos para instalar más casetas y apoyar a los ganaderos. Tamaulipas, 18 millones de pesos, y es incomprensible que con el presupuesto que tiene el estado de Nuevo León no pueda destinar una cantidad suficiente para atender esta emergencia”, subrayó.

Mencionó que ya no solo está afectado el sur del estado, sino que también se han detectado casos en la zona norte e incluso en el área metropolitana.

“Está afectado todo el sur del estado. Si han observado en la página de Senasica, hay casos ya en la zona metropolitana; en el norte del estado hay un par de casos en un gato y en algunas especies, pero como lo comentamos, esto va a afectar no solo al ganado. Va a afectar sobre todo a la fauna silvestre, doméstica e incluso a los humanos”, dijo.

Consideró que la Federación está realizando acciones para contener la plaga; sin embargo, señaló que también se requiere apoyo estatal.

“Nuevo León tiene un presupuesto bastante amplio y es responsabilidad también de nosotros aquí en el estado poder atender todas estas contingencias”, subrayó.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Nuevo León sumaba hasta el 22 de mayo 91 casos de gusano barrenador.