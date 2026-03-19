¿Qué se sabe del operativo en una finca de ‘El Mayo’ Zambada en El Álamo?

Un amplio operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desplegó desde las 4:30 de la madrugada de este jueves en el poblado de El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el despliegue incluyó acciones por tierra y aire, con la participación de al menos tres helicópteros que sobrevolaron la zona mientras fuerzas federales ingresaban a una propiedad presuntamente vinculada a la familia de Ismael Zambada, alías "El Mayo".

En un primer momento, un hombre y una mujer fueron detenidos dentro de una finca señalada por vecinos como parte del entorno familiar del líder criminal. El hombre, al que el diario local Río Doce identificó como Leonel, fue trasladado en una patrulla de la Marina y posteriormente subido a una de las aeronaves militares.

Reclamos de pobladores y uso de fuerza disuasiva

La intervención generó una rápida reacción de pobladores y familiares, quienes se congregaron en el sitio para exigir información sobre las detenciones. Ante la presión, elementos federales dispersaron a los pobladores y aseguraron el perímetro.

Según los testimonios, la mujer fue retenida durante más de una hora en un predio cercano bajo custodia.

Durante varias horas, el poblado permaneció bajo resguardo de fuerzas federales, con presencia tanto de elementos navales como de seguridad federal en tierra. Cerca de las 9:00 de la mañana, las aeronaves se retiraron, aunque el perímetro continuó asegurado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre los objetivos del operativo, la identidad del hombre detenido o si existe una investigación en curso relacionada con estructuras del crimen organizado en la región.

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