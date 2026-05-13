Gobiernos federal y estatal recorren comunidades de Chilapa

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaun Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, junto con los integrantes de la Mesa de Paz estatal, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, para atender la situación que se vive en Chilapa de Álvarez y subrayar que el diálogo es una prioridad para el Estado mexicano.

Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expresó la secretaria de Gobernación.

Durante el recorrido por las comunidades, donde se encuentran alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atiende a familias desplazadas en Chilapa de Álvarez como parte del operativo conjunto con autoridades de Guerrero. Excélsior

Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribarán las brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.

Reproducir Guerrero

También se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar.

Se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.

Para el Gobierno de México es fundamental mantener abiertos estos puentes de comunicación, porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz.

La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, destacó la titular de Gobernación.

Asimismo, participaron en el diálogo, el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.

Además del comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández; el titular de la coordinación territorial de la Guardia Nacional, general de brigada Juan Carlos Guzmán; el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma; el fiscal General del Estado, Jesús Zipacná Torre; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez; el coordinador regional del IMSS Bienestar, Tomás Miranda; la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.