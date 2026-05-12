Partido Verde advierte movilizaciones por falta de atención a denuncias ciudadanas

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, advirtió que podrían realizarse plantones y protestas frente a oficinas gubernamentales si las autoridades capitalinas continúan sin atender las denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma “Guardianes Verdes”.

En conferencia de prensa, el legislador informó que en apenas 12 días se registraron tres mil 639 reportes relacionados principalmente con baches, poda de árboles, alumbrado público, desazolve y pavimentación, problemáticas que, dijo, reflejan el creciente descontento social por la falta de respuesta de las autoridades.

Sesma Suárez detalló que la alcaldía Iztapalapa concentra el mayor número de denuncias con mil 318 reportes, seguida de Gustavo A. Madero con 419; Tláhuac con 337; Xochimilco con 330 y Milpa Alta con 265.

También mencionó reportes en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

El legislador aseguró que todas las quejas fueron enviadas formalmente a las dependencias correspondientes; sin embargo, acusó falta de respuesta y prácticas burocráticas por parte de algunas alcaldías.

“La ciudadanía está cansada de no ser escuchada”, afirmó Sesma, al señalar que la cifra de reportes recibidos supera ampliamente el promedio registrado por otras plataformas similares en periodos mucho más largos.

“No estamos atacando por atacar. Queremos ayudarle a la gente, porque hoy la ciudadanía está harta del abandono y de autoridades que no escuchan”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que, de mantenerse la falta de atención a las demandas vecinales, podrían organizarse movilizaciones y protestas para exigir respuestas concretas a los problemas urbanos que afectan a distintas zonas de la capital.