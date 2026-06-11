"Pudo haber jugado mejor": Monreal analiza el debut de México en el Mundial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido y actúa con responsabilidad frente a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Me ha gustado mucho la templanza de la presidenta, el carácter. Hay muchos que no querían que viéramos este juego; hay quienes apostaron a que el balón no rodaría, pero el estadio está lleno de gente entusiasmada y el balón va a rodar y van a tener toda la seguridad de que van a respetar sus derechos”, dijo en declaraciones a la prensa.

El líder de la mayoría en San Lázaro siguió desde sus oficinas el partido inaugural del Mundial 2026, acompañado de sus colaboradores y de su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas.

“Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum una frase con la que me quedo: ‘No habrá represión y el Mundial se va a desarrollar en un ambiente de tranquilidad y de seguridad’”, comentó el coordinador de la bancada morenista.

El diputado Monreal planteó que las exigencias de la CNTE son consecuencia de las acciones realizadas por gobiernos anteriores, a los que calificó de neoliberales, por lo que regresar a las condiciones que estos modificaron “hoy es económicamente, presupuestalmente imposible. Lo ha explicado bien Claudia Sheinbaum, lo ha explicado bien el director del ISSSTE, Martí Batres, lo ha explicado bien Mario Delgado. Yo les creo”.

Reiteró que se respetan los derechos de manifestación, pero remarcó que las protestas representan a una minoría. “La verdad es que es un pequeño grupo frente a los 130 millones de mexicanos que somos, pero hay que respetarlos”, contrastó.

Al concluir el partido, Ricardo Monreal evaluó a la Selección Mexicana: “Jugó bien, aunque pudo haber jugado mejor. Creo que en la última etapa aflojó México y no aprovechó la mayoría que tenían en 9-11. Creo que ya jugó muy conservadoramente en los últimos 15 o 20 minutos”.