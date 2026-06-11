CNTE se moviliza en Pachuca para exigir cambios al sistema de pensiones

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron este jueves por las principales calles de Pachuca para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE y plantear modificaciones al esquema de jubilaciones y pensiones para los trabajadores del sector público.

La manifestación inició en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General Número 1, desde donde decenas de docentes avanzaron por la avenida Francisco I. Madero con dirección al centro histórico de la capital hidalguense. A lo largo del recorrido, los participantes exhibieron pancartas y lanzaron consignas en defensa de sus derechos laborales y prestaciones sociales.

Al arribar al primer cuadro de la ciudad, los manifestantes se concentraron junto al Reloj Monumental, donde llevaron a cabo un mitin para informar a la ciudadanía sobre las demandas del movimiento. Durante las intervenciones, los representantes de la CNTE señalaron que buscan un modelo de pensiones que garantice mejores condiciones de retiro para los trabajadores de la educación y demás empleados afiliados al ISSSTE.

La movilización provocó cierres parciales y afectaciones temporales a la circulación vehicular en la avenida Madero y calles aledañas al centro de Pachuca. Autoridades de tránsito implementaron un operativo para agilizar la movilidad y resguardar la seguridad de los participantes y automovilistas.

La protesta formó parte de las acciones que la CNTE mantiene en distintas entidades del país para insistir en la revisión de la legislación relacionada con el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.