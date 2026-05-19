México acumula 264 casos de golpe de calor; Ssa alerta por riesgo en población vulnerable

La intensa temporada de calor que afecta a gran parte del país ya dejó al menos 264 casos de golpe de calor en lo que va de 2026, informó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien advirtió que este padecimiento puede convertirse en una emergencia médica en cuestión de minutos.

Lo anterior lo refirió el secretario en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién explicó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, que normalmente oscila entre los 36.5 y 37.5 grados centígrados.

Bajo esta premisa, el titular de la Ssa detalló que dichas condiciones extremas de calor y humedad, pueden alcanzar en el organismo temperaturas superiores a los 40 grados, provocando daños severos en órganos y tejidos.

“El golpe de calor es un evento brusco y peligroso”, señaló Kershenobich al detallar que los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente y las proteínas de las células comienzan a dañarse casi de inmediato.

Entre las principales señales de alarma destacan la piel enrojecida, caliente y seca; náuseas; vómito; dolor intenso de cabeza; pulso acelerado; sensación de desmayo y convulsiones.

Hasta el 13 de mayo se habían confirmado 13 fallecimientos vinculados con estas condiciones climáticas. Especial IA / Fernando Dávila

¿Cuál es la población en riesgo?

La Secretaría de Salud identificó como grupos de mayor riesgo a personas mayores de 65 años, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos al sol, deportistas y personas socialmente aisladas.

Además de los 264 casos de golpe de calor, el reporte epidemiológico federal contabiliza 148 casos de deshidratación y 30 quemaduras asociadas a temperaturas extremas, para un total de 442 afectaciones relacionadas con la actual onda de calor. Hasta el 13 de mayo se habían confirmado 13 fallecimientos vinculados con estas condiciones climáticas.

De acuerdo con los informes oficiales, entidades como Tabasco, Oaxaca y Jalisco concentran parte importante de los casos reportados, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas superiores a los 45 grados en varios estados del país.

Especialistas advierten que la combinación de calor extremo con altos niveles de humedad incrementa el llamado “estrés térmico acumulativo”, una condición que dificulta el enfriamiento natural del cuerpo y aumenta el riesgo de colapsos físicos, especialmente en personas vulnerables.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomendaron mantener una hidratación constante, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y de colores claros, así como permanecer en lugares frescos y ventilados. También exhortaron a buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma grave relacionado con el calor.

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