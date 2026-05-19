Multihomicidio en Tehuitzingo: Sepultan a Kevin, menor de 14 años que estaba trabajando cuando fue asesinado

Kevin tenía 14 años y, como todos los días, salió de su casa para trabajar y ayudar a su familia. La mañana en que se despidió, su madre no imaginó que sería la última vez que lo vería con vida.

El adolescente acudió a un rancho ubicado a unos 20 minutos del centro de Tehuitzingo, Puebla, donde fue asesinado durante un ataque armado en el que murieron 10 personas, entre ellas integrantes de la familia Torres y tres trabajadores que, de acuerdo con sus familiares, se encontraban en el lugar únicamente por motivos laborales.

Mayra Sales, madre de Kevin, aseguró que su hijo no tenía relación con posibles conflictos de la familia propietaria del rancho.

“Los hechos sucedieron en la casa de los señores Torres, pero la verdad lamentablemente no sabemos los pendientes que tienen ellos. Mi hijo estaba en su hora de trabajo, junto con mi cuñado y otro señor. No sabemos nada, no sabemos los problemas que ellos hayan tenido”, expresó.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Kevin salió de su casa alrededor de las 7:00 de la mañana rumbo al trabajo. Más tarde, cerca de las 4:30 de la tarde, tuvo la última comunicación con él, cuando el menor se encontraba con su tío y otro trabajador.

“La última vez se despidió aquí de la casa. Iba rumbo a su trabajo. A las 7 de la mañana fue la última vez que nos vimos. Después, a las 4:30, fue la última vez que pasó allá con la pipa, junto con su cuñado. Sólo me dijeron adiós y se fueron a dejar el viaje; después ya no supe nada de él ni de mi cuñado”, relató.

El crimen dejó luto en al menos cuatro hogares. Entre las víctimas se encuentran Kevin; su tío Efrén, de 55 años; José, quien habría acudido al lugar para reparar una camioneta; así como Cecilio Torres y seis integrantes de su familia.

Tras el multihomicidio, autoridades reforzaron la seguridad en torno a los funerales, mientras en Tehuitzingo crece la indignación entre habitantes que exigen que se esclarezca quiénes participaron en el ataque.

La madre de Kevin pidió justicia y rechazó que su hijo y su cuñado tuvieran relación con los conflictos que pudieran existir en torno a la familia Torres.

“Las autoridades la verdad no hacen nada. Yo lo que quisiera es justicia y que encuentren a los responsables, porque eso no se merecía mi hijo ni mi cuñado. Si ellos tenían sus problemas familiares, era cuestión de ellos”, dijo.

Vecinos de la zona también pidieron que la investigación avance sin señalamientos apresurados. Pedro López, vecino de Cecilio Torres, aseguró que no cree en algunas versiones que han circulado sobre la posible participación de un familiar.

“Lo sentimos mucho por su fallecimiento. Queremos justicia, que se aclare esto, porque no creo que haya sido su hijo. Le están echando la culpa a él, pero no creo que, aunque hubiera mucho rencor, su hijo hubiera hecho eso”, señaló.

En ceremonias privadas, las 10 víctimas del multihomicidio fueron veladas y sepultadas en el panteón municipal de Tehuitzingo, donde familiares y vecinos despidieron a quienes murieron en un ataque que mantiene consternada a la comunidad.

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vjcm