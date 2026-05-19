Decomisan más de un millón de litros de combustible ilegal en Allende, Nuevo León

Un operativo federal realizado en el municipio de Allende derivó en uno de los decomisos de hidrocarburos más relevantes registrados recientemente en el noreste del país. Autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de combustible presuntamente ilegal almacenados en un predio de la comunidad de Los Sabinos, además de detener a tres personas relacionadas con las operaciones investigadas.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República en coordinación con fuerzas federales y corporaciones de seguridad, como parte de las investigaciones contra redes dedicadas al tráfico y distribución clandestina de combustibles, especialmente bajo el esquema conocido como “huachicol fiscal”.

El operativo en Los Sabinos

Las diligencias ministeriales se realizaron el pasado 16 de mayo en un inmueble ubicado en la comunidad de Los Sabinos, donde agentes federales localizaron tractocamiones, pipas, contenedores industriales y grandes cantidades de hidrocarburos almacenados.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, dentro del predio fueron asegurados:

321 mil 700 litros de una sustancia amarillenta.

343 mil litros de un líquido color ámbar.

450 mil litros adicionales de hidrocarburos con características similares.

En total, el volumen decomisado superó el millón de litros de combustible presuntamente introducido o movilizado de manera irregular.

Pipas, tractocamiones y contenedores asegurados

Además del combustible, las autoridades decomisaron una importante infraestructura logística utilizada presuntamente para el traslado y almacenamiento clandestino de hidrocarburos.

Entre los vehículos y equipos asegurados destacan siete tractocamiones, 10 autotanques tipo pipa, 12 frac tanks, cinco tolvas industriales y 570 cubitanques.

Los agentes federales realizaron inspecciones periciales dentro del inmueble para contabilizar el hidrocarburo y asegurar las unidades encontradas durante el cateo.

La zona permaneció bajo resguardo mientras continuaban las diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Qué es el “huachicol fiscal”

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el combustible asegurado estaría relacionado con operaciones de huachicol fiscal, una modalidad de tráfico ilegal que ha crecido en México durante los últimos años.

Este esquema consiste en introducir, almacenar o movilizar combustibles mediante documentación falsa, evasión de impuestos, alteración de registros aduanales y utilización de empresas fachada para aparentar operaciones legales.

Autoridades federales consideran que esta práctica representa uno de los principales mecanismos de comercialización ilícita de hidrocarburos en el país debido al impacto económico que genera para las finanzas públicas y a sus posibles vínculos con organizaciones criminales.

Especialistas en seguridad energética han advertido que el huachicol fiscal permite mover grandes cantidades de combustible aparentemente legal, dificultando su rastreo y detección inmediata.

NL, punto estratégico para el huachicol

Las autoridades señalaron que Nuevo León se ha convertido en un corredor clave para el traslado de hidrocarburos debido a su ubicación estratégica y conexiones carreteras con entidades como Tamaulipas y Coahuila.

La cercanía con la frontera norte también facilita el movimiento de mercancías y combustibles hacia distintas regiones del país.

En los últimos años, fuerzas federales han incrementado operativos en la zona noreste tras detectar redes que utilizan bodegas industriales, patios de maniobra y predios rurales para almacenar combustible de origen irregular.

Tres detenidos quedaron a disposición federal

Durante el despliegue operativo fueron detenidas tres personas, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

Los sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las investigaciones para determinar el origen del combustible, las rutas de distribución y posibles vínculos con estructuras dedicadas al contrabando o evasión fiscal.

Las autoridades no descartaron nuevas órdenes de cateo o detenciones derivadas de las investigaciones abiertas tras el aseguramiento.

Decomiso se suma a golpes contra el huachicol

El aseguramiento registrado en Allende forma parte de una serie de operativos federales realizados en distintos estados del país contra redes de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

En meses recientes, fuerzas federales han localizado centros clandestinos de almacenamiento, tomas irregulares y patios utilizados para movilizar combustibles de procedencia ilícita.

El combate al huachicol fiscal se ha convertido en una de las prioridades del gobierno federal debido a las pérdidas millonarias que representa para el erario y a la capacidad logística que han desarrollado las redes involucradas en este mercado ilegal.

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