Zoé Robledo promete diálogo directo y revisión "piso por piso" en el IMSS ante protestas de trabajadores

Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone en marcha una exhaustiva revisión operativa en sus instalaciones. El objetivo principal es evaluar 277 hospitales de segundo y tercer nivel de atención en todo el país.

La medida surge como respuesta a las recientes movilizaciones de los trabajadores del instituto. Las principales demandas del personal se centran en buscar mejores condiciones laborales, aumentos salariales y el correcto abasto de insumos.

Diálogo directo con trabajadores del IMSS

Durante una reciente conferencia de prensa, Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó la urgencia de escuchar al personal médico y administrativo. Aseguró que mantendrán un diálogo directo para conocer las condiciones reales en las que desempeñan sus funciones.

"La primera y más importante acción es escuchar de manera directa a los trabajadores sobre lo que les afecta en la operación de todos los días", afirmó Robledo.

¿Qué aspectos se evaluarán en los hospitales?

La inspección hospitalaria abarcará áreas críticas para garantizar un servicio de calidad a los pacientes. Entre los puntos clave a verificar destacan:

Abasto de medicamentos y disponibilidad de insumos básicos.

y disponibilidad de insumos básicos. Estado físico de la infraestructura médica y almacenes.

y almacenes. Funcionamiento del equipo especializado en cada clínica.

Áreas específicas donde hace falta contratar más personal.

El titular del IMSS enfatizó que las inspecciones no se realizarán desde una oficina central. Cada director y delegado estatal tendrá la instrucción de acudir a los centros de trabajo y revisar la situación "piso por piso".

Dado el tamaño de la operación del instituto, la estrategia se concentrará en donde ocurren las cosas médicas reales: los hospitales y las unidades de medicina familiar.

"Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona. Por eso escucharlos es siempre el primer paso para resolver", dijo Zoé Robledo.

Con esta iniciativa, las autoridades del IMSS esperan trazar una ruta de mejora continua que atienda las exigencias sindicales y eleve la calidad del servicio para los derechohabientes.