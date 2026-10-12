Secretaría del Trabajo estará presente en consulta nacional del sindicato del IMSS

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Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social informó que la dependencia federal dará “acompañamiento” a la consulta que el próximo 14 de octubre realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde se someterá a votación la propuesta de aumento salarial de 6.8 %, y la destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández, entre otras demandas.

En conferencia de prensa conjunta con Zoé Robledo, director del IMSS, el titular de la STPS, explicó que en todo el país hay 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho al voto.

“La consulta que se llevará a cabo el día 14 de octubre tendrá cerca de 670 puntos de recepción de los votos de las personas trabajadoras en activo. Estamos hablando que son 670 unidades electorales en donde asistirán pues un padrón de 476 mil 260 personas que reitero son las personas trabajadoras en activo con derecho a voto”.

Marath Bolaños, añadió que también será la Secretaría del Trabajo, la que dará a conocer los resultados de la consulta del SNTSS.

“De ahí pues vamos a hacer un despliegue, por supuesto de los verificadores por parte del centro en acompañamiento también con el personal de la Secretaría de Trabajo para que esta consulta pues se lleve en cumplimiento de todo lo relativo a la norma de trabajo.

“Y pues simplemente decir que estamos en comunicación de manera muy estrecha con el sindicato para que todas las convocatorias a este ejercicio democrático se hagan también en apego a la ley”, detalló.